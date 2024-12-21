“crystal palace vs arsenal“ مباراة أرسنال وكريستال بالاس اليوم الدوري الإنجليزي على تـــردد قناة beIN Sports HD 1.. مــاتــش جــامــد لا تفــوتــه

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 نحو ملعب “سيلهرست بارك”، حيث يلتقي فريقا أرسنال وكريستال بالاس في إطار الجولة السابعة عشرة من المسابقة، وتعد تلك المباراة واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها محبي كرة القدم في كل مكان نظرا لأهميتها في بطولة الدوري الانجليزي مع سعي أرسنال بقيادة أرتيتا لتحقيق اللقب الغائب منذ سنين.

مباراة أرسنال وكريستال بالاس اليوم

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، في تمام الساعة ال7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس اليوم

ستنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” (beIN Sports)، الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصوت المعلق الشهير حفيظ دراجي

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports HD 1 سهيل سات

التردد: 10818.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موقف الفريقين في الدوري

يدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بعد تحقيقه 10 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، حيث يسعى الفريق اللندني إلى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

من جانبه يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة بعد تحقيقه 5 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم، يطمح الفريق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.