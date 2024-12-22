خليك جاهز.. افتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024 حالًا من موبايلك للمغتربين بخطوات ميسرة

أصبح فتح حساب بنكي عبر الإنترنت أمرًا بسيطًا ومتاحًا للجميع، حيث يوفر بنك الخرطوم خدمة إلكترونية مبتكرة تتيح للعملاء إنشاء حساباتهم البنكية من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى زيارة الفروع، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير تجربة مصرفية مريحة وآمنة للعملاء داخل السودان وخارجه، لذلك سوف نقدم لكم خطوات فتح الحساب والمتطلبات الأساسية للاستفادة من هذه الخدمة.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت

توفر خدمة “بنكك” التابعة لبنك الخرطوم إمكانية فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة وسريعة، تشمل ما يلي:

قم بتنزيل التطبيق الخاص بالبنك على هاتفك من متجر التطبيقات سواء كان بنظام “أندرويد” أو “iOS”. بعد تثبيت التطبيق، افتح الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم مباشرة أو من خلال التطبيق. عند الدخول إلى الموقع، حدد اللغة المناسبة (العربية أو الإنجليزية) لتسهيل عملية التسجيل. اضغط على خيار “فتح حساب جديد” للبدء في تعبئة البيانات المطلوبة. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، العنوان، ورقم الهاتف بشكل دقيق لضمان صحة المعلومات. قم برفع الصور الرقمية للمستندات المطلوبة، مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر وإثبات العنوان. بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على زر “إرسال” ليتم مراجعة الطلب من قِبل البنك.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

لإتمام التسجيل يشترط بنك الخرطوم تقديم المستندات التالية:

هوية شخصية أو جواز سفر ساري المفعول.

إثبات عنوان السكن مثل فاتورة مياه أو كهرباء حديثة.

إيصال الراتب الشهري أو مستند يوضح الدخل.

الشروط الأساسية لفتح الحساب

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يُشترط توفير مبلغ 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى لفتح الحساب.

يجب ألا يكون للعميل حساب آخر في البنك.

يُطلب من العميل الموافقة على شروط الخدمة قبل التسجيل.

تعد خدمة فتح الحساب البنكي أون لاين من بنك الخرطوم خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات المصرفية في السودان، حيث تسهل عملية التسجيل وتوفر الوقت والجهد للعملاء داخل وخارج البلاد، ويستمر البنك في تطوير خدماته لتلبية احتياجات عملائه المتزايدة في ظل التقدم التكنولوجي.