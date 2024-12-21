مباراة الكويت وعمان في افتاتاح خليجي 26 الشـوط الاول عبر دبي الرياضية 1 ويعلق على المباراة رؤوف خليف.. ماتش شغال

تترقب الجماهير العربية والخليجية انطلاق مباراة الكويت وعمان وذلك في افتتاحية بطولة كأس الخليج العربي في نسخته 26 المقامة في دولة الكويت، وتعتبر البطولة مناسبة رياضية تضم منتخبات منطقة الخليج في أجواء تنافسية تبرز الأخوة والعلاقات بين تلك الدول، وتعود الكويت من جديد لاستضافة بطولة خليجي 26 بعد أعوام من الغياب حيث تستعد لاستقبال الجماهير العربية في أجواء ايجابية وحماسية، وهذه تمثل فرصة لدولة الكويت لتبرز مكانتها الرياضية وقدرتها على تنظيم مثل هذا المحفل الرياضي الضخم خاصة أن لها تاريخ طويل في هذه البطولة.

مباراة الكويت وعمان كأس خليجي 26

تنطلق المباراة اليوم السبت 21 من ديسمبر 2024 على ارضية استاد جابر الحمد الدولي وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية والساعة 9:00 مساء بتوقيت الامارات.

يسعى المنتخب الكويتي من تقديم عروض قوية في افتتاحية البطولة ومحاولة الفوز بالمباراة واستغلال عاملي الارض والجمهور، ويعتبر المنتخب الكويتي هو الأكثر تتويجا لهذه البطولة بواقع عشر مرات لهذا يطمح من تقديم أداء قوي يعيد الثقة والهيبة التي ظل يتمتع بها طوال السنوات السابقة.

بينما المنتخب العماني الذي يدخل اللقاء بثقة أكبر والذي شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة معتمدا على مجموعة من النجوم الشباب، ويسعى الفريق من تحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان

توجد الكثير من القنوات التي تنقل مباراة الكويت وعمان وذلك في افتتاحية كأس خليجي 26 وتتمثل فيما يلي:

الكويت الرياضية ويعلق على المباراة أحمد المعمري.

دبي الرياضية 1 ويعلق على المباراة رؤوف خليف.

السعودية الرياضية SSC نيوز بتعليق فارس عوض.

تُذاع المباراة على قناة الكأس 1 بتعليق خالد الحدي.

كما تنقل قناة الرياضية العراقية المباراة بتعليق علي الشمري.

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