مباراة الكويت وعمان الان على تردد القنوات الناقلة.. نزلها بسرعة

مباراة الكويت وعمان، تبدأ بعد دقائق معدودة من الأن، فيما تكون المباراة الافتتاحية التي يترقبها الجمهور العربي بأكمله، فيما أن المباراة ستُقام اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر على ملعب جابر الأحمد الدولي، وهي تأتي ضمن انطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة خليجي 26، وعليه سنتعرف معًا على الساعة التي تبدأ فيها المباراة والقنوات الناقلة في السطور التالية.

الساعة كم مباراة الكويت وعمان

وتنطلق مباراة الكويت عمان ضمن بطولة خليجي 26 الافتتاحية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت فيما أن بطولة كأس الخليج تضمن 8 أندية متمثلة في السعودية وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن، بما تأتي مقسمة على مجموعتين كل منه تكون أربع منتخبات، بالإضافة إلى الجدول الرسمي الذي تم إعلانه مؤخرًا ليتضمن جميع المواعيد التي تنقل هذه المباراة.

تردد قناة الكويت الرياضية

هناك بعض المعلومات لكي يتم استقبال قناة الكويت الرياضية، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة الكويت الرياضية يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11054.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها يكون أفقي.

تردد قناة الكأس HD1

ويمكنك ضبط تردد قناة الكأس كذلك، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11919.

معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

كيف أنزل قنوات المباراة الإفتتاحية

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان، كما يلي:-