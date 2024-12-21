“Usyk vs Fury “.. موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك ضمن فعاليات موسم الرياض

يتأهب الملاكم البريطاني تايسون فيوري ونظيره الأوكراني أولكسندر أوسيك لمواجهة حاسمة في فئة الوزن الثقيل، ضمن فعاليات “أسبوع الرياض للملاكمة” المقامة خلال موسم الرياض 2024، هذه المواجهة المرتقبة تأتي بطابع خاص، إذ تعيد إحياء التحدي الذي جمع بينهما في مايو الماضي، حين انتزع أوسيك الفوز، مما أشعل حدة التنافس بين البطلين وجعل موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك من أبرز أحداث الملاكمة لهذا العام.

موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك

تقام المواجهة المنتظرة بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على أرضية “المملكة أرينا” في العاصمة السعودية الرياض، هذا الموقع الذي كان شاهدًا على نزالهما الأول في مايو الماضي سيشهد مرة أخرى صدامًا مثيرًا بين العملاقين، ومن المقرر أن تبدأ العروض التمهيدية للبطولة عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية (10:00 مساءً بتوقيت الإمارات).

بينما يتوقع دخول فيوري وأوسيك إلى الحلبة الرئيسية في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت السعودية (2:00 صباحًا بتوقيت الإمارات) يوم الأحد، لتكون هذه المعركة في الساعات الأولى من اليوم الجديد، حاملة معها إثارة لا تفوت.

فعاليات أسبوع موسم الرياض للملاكمة

بدأت فعاليات “أسبوع الرياض للملاكمة” يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بحفل استقبال مميز في منطقة “بوليفارد رن واي”، بحضور مستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي أشاد بهذا الحدث الكبير وقدم دعمه وتشجيعه لإنجاحه.

ساد المكان أجواء من الحماسة والترقب، مع استعدادات مكثفة للنزال المرتقب بين تايسون فيوري، صاحب الخبرة الطويلة في عالم الملاكمة، وخصمه الأوكراني أولكسندر أوسيك، المعروف بقوته الاستثنائية.

نزالات تمهيدية مشوقة

يتضمن أسبوع الرياض سلسلة من النزالات التمهيدية التي تجمع أبرز الملاكمين العالميين، ومنها:

مواجهة بين البريطاني إيشمايل ديفيس والأوكراني سيرهي بوهاتشوك.

نزال بين البريطاني موسيس إيتاوما والأسترالي ديمسي ماكيان.

مباراة تجمع البريطاني جوني فيشر وديف ألين.َ

مواجهة بين البريطاني إسحاق لوي ولي ماكغريغور.

نزال خاص يجمع الملاكم السعودي محمد العقل بالمكسيكي جوشوا أوكامبو.

أما عن الحدث الرئيسي فتترقب الجماهير ليلة لا تنسى مليئة بالإثارة والتحدي، حيث سيختتم هذا الأسبوع الرياضي المميز بالمواجهة المنتظرة بين العملاقين فيوري وأوسيك، في نزال سيبقى محفورًا في ذاكرة عشاق الملاكمة.