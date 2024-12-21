إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025-2026.. أعرف الحقيقة الان

في غضون الساعات الماضية، انتشرت العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بإلغاء الصف السادس الابتدائي للعام المقبل 2025-2-2026، مما لاقى سخطًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، وسارعوا في طرح العديد من الأسئلة حول حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي خلال العام المقبل، لتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالرد على كل هذه الشائعات المغرضة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي 2025-2026

وقامت صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة لم تقوم بنشر أي بيانات رسمية تُفيد بإلغاء الصف السادس الإبتدائي خلال العام المقبل 2025-2026، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى أن هذه الشائعة تم تداولها في عام 2022-2023 ليقوم المركز الإعلامي بنفي هذا الخبر والكشف عن الحقيقة الواجب إتباعها من قبل جميع الطلبة وأولياء الأمور.

هل يوجد نية لإلغاء الصف السادس الابتدائي للعام الجديد؟

وأضاف مجلس الوزراء، أن وزارة التعليم أكدت بأن لا توجد نية لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، بما لم تقوم بإصدار أي بيانات رسمية تُفيد بذلك، مشددة على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تعديل في مرحلة التعليم، مشيرة إلى أنه يجب على جميع المواطنين وخاصة أولياء الأمور من أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.