ليلة نارية.. القنوات الناقلة لحفل افتتاح كاس الخليج الكويت النسخة 26

يمكنك معرفة القنوات الناقلة لحفل افتتاح كاس الخليج الكويتء حيث تترقب جماهير كرة القدم انطلاق بطولة كأس الخليج 2024، التي تعد من أبرز الفعاليات الرياضية المنتظرة، حيث يترقب الجميع مواجهات مليئة بالتنافس والإثارة، وتستضيف الكويت هذا الحدث الكبير الذي يجمع منتخبات الخليج في أجواء تعكس روح الوحدة والرياضة، وفي النسخة الماضية، نجح منتخب العراق في التتويج باللقب بعد تفوقه على منتخب عمان في مباراة مثيرة انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كيفية متابعة حفل افتتاح كاس الخليج الكويت؟

يمكن متابعة حفل افتتاح كأس الخليج العربي 2024 عبر عدة منصات، حيث سيتم عرضه من خلال الحسابات الرسمية للقنوات الناقلة على يوتيوب، مما يتيح للجماهير فرصة الاستمتاع بالحدث بسهولة، إلى جانب ذلك، يمكن مشاهدة الحفل عبر منصة شوف التابعة لشبكة قنوات الكأس الرياضية، بالإضافة إلى منصة شاهد التي تعرض من خلالها قنوات SSC، مما يوفر خيارات متنوعة للجمهور، وأيضا قناة أبو ظبي الرياضية.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح خليجي 26

تنقل العديد من القنوات الرياضية فعاليات حفل افتتاح كأس الخليج 2024، حيث يمكن متابعة الحدث عبر قنوات الكويت 1 و2، بالإضافة إلى قنوات عمان والبحرين، التي ستعرض الحفل للجماهير، كما سيكون الحدث متاحاً عبر قنوات الكأس 1 القطرية وSSC NEWS السعودية، إلى جانب القنوات الرياضية الإماراتية مثل الشارقة 1، وأبوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1، مما يتيح فرصة واسعة لمتابعة هذا الحدث المنتظر.

تردد القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس الخليج 2024

يمكن متابعة حفل افتتاح كأس الخليج 2024 عبر القنوات الرياضية المختلفة التي يمكن استقبالها على الأقمار الصناعية باستخدام الترددات التالية:

دبي الرياضية 1

عرب سات: 12130 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4. نايل سات: 11785 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4. نايل سات: 12322 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4.

أبوظبي الرياضية HD 1

عرب سات: 11804 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 3/4.

يوتل سات 7: 11411 أفقي، الترميز 30000، التصحيح 3/4.

يوتل سات 7: 11526 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 5/6.

الشارقة الرياضية

عرب سات: 11800 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 3/4. نايل سات: 11012 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 5/6.

الكويت الرياضية

عرب سات: 12523 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 2/3.

نايل سات: 11054 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4.

يوتل سات: 11054 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 2/3.

الكويت الرياضية 2