“استقبلها الآن“ تردد قناة الكأس 1 HD الرياضية على النايل سات وعربسات لمتابعة كأس خليجي زين 26

تعد قناة الكأس 1 HD واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي حيث تقدم تغطية مميزة لأهم الأحداث الرياضية المحلية والدولية، فاليوم السبت 21 ديسمبر 2024 ستكون القناة في مقدمة القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي زين 26″، ما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم لمتابعة اللقاء المرتقب.

تردد قناة الكأس 1 HD

يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية لمتابعة المباراة بجودة عالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس 1 HD عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

موعد مباراة الكويت وعمان

تقام المباراة في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت عُمان والإمارات، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الأخرى الناقلة

بالإضافة إلى قناة الكأس 1 HD، يمكن متابعة مباراة الكويت وعمان عبر مجموعة من القنوات الرياضية الأخرى مثل:

قناة أبوظبي الرياضية.

قناة الكويت الرياضية.

قناة عمان الرياضية

تعتبر قناة الكأس 1 HD الخيار الأمثل لمتابعة مباراة الكويت وعمان اليوم في بطولة خليجي زين 26، لما تتميز به من جودة بث عالية وتحليل احترافي، لا تفوتوا فرصة متابعة اللقاء وقوموا بضبط أجهزتكم على الترددات المذكورة للاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة.