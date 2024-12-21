“تحالف المغول والبيزنطيين” أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 176 والموعد وتردد القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس من المسلسلات التركية التاريخية التي نالت إعجاب جنيه عشاق هذا النوع من الدراما؛ حيث يعرض المسلسل احداث إنشاء وبناء الدولة العثمانية على يد عثمان الأول ابن ارطغرل الذي يواجه دول وقوى عظمى والعديد من التحديات القوية خلال مسيرته في بناء دولته، وقد تم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 يومي الأربعاء والخميس وينتظر متابعي المسلسل عرض الحلقة 176 القادمة، تعرف في هذا المقال على موعد عرض المسلسل وتردد القنوات الناقلة له.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل المؤسس عثمان العديد من الأحداث التي أعجبت المتابعين، حيث شهدت عودة المغول بقوى مرة أخرى وتحالفهم مع البيزنطيين من أجل إسقاط الدولة العثمانية مثل الأحداث التي جرت أثناء صراعات أرطغرل مع البيزنطيين والمغول أيضا، ويواجه عثمان هذه التحديات لحماية دولته الناشئة.

كما تتعرف بوينا على الحقيقة الصادمة بالنسبة لها، وهي أنها ليست من البيزنطيين ولكنها من اصل عثماني واسمها حليمة وهذا الأمر يهدد حياتها خاصة إذا وصلت تلك المعلومات إلى صوفيا، وسوف يتم استكمال هذه الأحداث خلال الحلقة القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس 176

سوف تشهد الحلقة القادمة من المسلسل العديد من الأحداث القوية حيث تستمر المواجهات بين عثمان الأول والمغول والبيزنطيين، ويحاول بكل جهوده الحفاظ على سلامة الدولة وحمايتها من المخاطر الخارجية، وسوف تتبين المزيد من الاحداث خلال الإعلان الأول والثاني للحلقة القادمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 176

يتم عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس على قناة اي تي في التركية بدون دبلجة يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا، وقناة الفجر الجزائرية مترجمة يوم الخميس الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتردد القنوات هو: