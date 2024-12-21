أحلى قنوات الأطفال.. تردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024 مجانا طوال اليوم

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في مجال محتوى الأطفال، حيث تستقطب جمهورها الصغير من خلال مجموعة متميزة من البرامج والأغاني الملونة وتتميز القناة بتقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يساعد الأطفال على استكشاف العالم من حولهم بطريقة ممتعة ومحفزة، ويزداد اهتمام الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات، لضمان أن يتمكن أطفالهم من متابعة أحدث البرامج والأناشيد التي تنمي مهاراتهم وتثري معرفتهم وفي هذا المقال، سنقدم لكم الترددات الجديدة للقناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024

تقدم قناة طيور الجنة للأطفال محتوى فريد من الأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية، مما يجعلها واحدة من القنوات الأكثر شعبية في العالم العربي ويمكن للجمهور متابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد التالي:

التردد: 11274

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات

تقدم قناة طيور الجنة أيضًا مجموعة متميزة من البرامج والأغاني عبر قمر عرب سات، حيث يمكن مشاهدتها على مدار الساعة بجودة عالية ودون تشويش. لضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد، يُرجى استخدام المعلومات التالية:

التردد: 11310

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

نبذة عن قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، ويمتلكها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد وتقدم القناة محتوى يستهدف الأطفال، يهدف إلى تعليمهم القيم والمهارات من خلال الأناشيد التعليمية والترفيهية وما يميز القناة هو أن مقدمي البرامج وأداء الأناشيد هم من الأطفال أيضًا، مما يجعل المحتوى أكثر قربًا وفهمًا لجمهورهم الصغير.

خطوات تحديث تردد قناة طيور الجنة

لتتمكن من ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال لديك بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: