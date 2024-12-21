إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف بخطـوات سهلة وبدون زيارة الفرع عبر تطبيق بنكك eaccount.bankofkhartoum.com .. اعـرف الرسوم وافتح اليــوم

هل يمكن إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف؟ يعد هذا السؤال الأكثر انتشارا في الفترة الأخيرة عبر مخالف المحركات البحثية، وبالرجوع للجهات المعنية وجدنا أنه يمكن بالفعل القيام بفتح حساب في بنك الخرطوم المركزي من خلال الهاتف عن طريق الإنترنت، لا سيما أن هذه الخطوة تعد خطوة حيوية للمغتربين السودانيين حيث يتيح لهم هذا الأمر الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية المميزة، ومن ضمنها تحويل الأموال من خارج وداخل السودان.

إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف

مما لا شك فيه أن بنك الخرطوم يصنف ضمن من أبرز المؤسسات المصرفية داخل حدود دولة السودان وذلك بفضل حرصه على تقديم حلول متطورة في الخدمات المصرفية، ومن ضمنها إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى إجراء العمليات المصرفية والتحويلات عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية بفعالية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن يتم فتح حساب جديد بسهولة في بنك الخرطوم المركزي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

لا بد من زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

بعد ذلك يتم اختيار فتح حساب جديد.

ثم بعد ذلك يتم تحديد نوع الحساب المناسب.

بعدها لا بد من كتابة كافة البيانات في نموذج التسجيل بدقة.

ثم بعد ذلك يفضل إدخال وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، من حيث إثبات هوية المستخدم وكذلك عنوانه.

بعدها لا بد من تقديم الطلب إلكترونيا.

ثم انتظر تأكيد البنك عبر البريد الإلكتروني خاصتك أو رقم الهاتف.

أنواع الحسابات المتوفرة في بنك الخرطوم

في الوقت الحالي أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم bankofkhartoum.com خيارا سهلا متاحا أمام الجميع وبخاصة ممن تنطبق عليهم شروط الانضمام، مثل أن يكون المتقدم سوداني الجنسية مع ضرورة إيداع مبلغ مالي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني، بالإضافة إلى أنه لا بد من التعرف على أنواع الحسابات في بنك الخرطوم قبل إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف، حيث يتيح بنك الخرطوم للعملاء خيارات متعددة لفتح حسابات يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية، ومن ضمن هذه الحسابات ما يلي: