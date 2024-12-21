اضبط تردد قناة عمان الرياضية Oman Sports TV لمتابعة مباريات كأس خليجي 26.. جهـزها عالريسيفر من دلوقت

تعد تردد قناة عمان الرياضية من أبرز القنوات الرياضية في السلطنة العمانية، حيث تقدم تغطية شاملة للأحداث الرياضية المحلية والعالمية، تتميز القناة بعرض مباريات كرة القدم، البطولات المحلية، البرامج التحليلية، والحوارات التي تستضيف نخبة من المحللين الرياضيين، إذا كنت من عشاق الرياضة وترغب في متابعة القناة، يمكنك الآن ضبطها بسهولة على جميع الأقمار الصناعية التي سنعرضها لكم خلال السطور القادمة.

مبارايات كأس خليجي 26

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي 26 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، بمباراة مرتقبة بين الكويت وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، إليكم قائمة معلقي مباريات الجولة الأولى:

مباراة الكويت وعمان: أحمد العجمي

مباراة قطر والإمارات (10 مساء): شبيب الحبسي

مباراة العراق واليمن (الأحد 5:25 مساء): راشد الشيذاني

مباراة السعودية والبحرين (الأحد 8:30 مساء): محمد البلوشي

تردد قناة عمان الرياضية

لضمان مشاهدة تردد قناة عمان الرياضية بجودة عالية ودون انقطاع، نقدم لكم تفاصيل الترددات على الأقمار المختلفة:

1. على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12130

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

2. على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12456

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

3. على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 12399

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة ضبط قناة عمان الرياضية

لمتابعة القناة ومباريات كأس خليجي 26، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

باستخدام الريموت، افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختر “تركيب” أو “إضافة قناة”.

حدد القمر الصناعي وأدخل التردد المناسب.

اضغط على “بحث” وانتظر حتى انتهاء البحث.

قم بحفظ القنوات المضافة واستمتع بالمشاهدة.

تشكيل عمان والكويت

بدأ اللقاء بين مباراة الكويت وعمان في افتتاح كأس خليجي 26 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي الدفاع: مشاري غنام، خالد إبراهيم، حسن حمدان، سامي الصانع وسط الملعب: محمد دحام، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي في المقدمة: سلمان العوضي، يوسف ناصر

تشكيل عمان: