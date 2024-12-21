مواصفات هاتف Oppo A97 الجديد بمعالج MediaTek Dimensity 810 5G.. أداء قوي شاشة 90 هرتز وبطارية 5000 مللي أمبير

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo A97، الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مستهدفًا المستخدمين الباحثين عن تجربة مميزة في الفئة المتوسطة، يتميز الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة، بما في ذلك معالج MediaTek Dimensity 810 5G، وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 33 واط.

مواصفات هاتف Oppo A97:

يأتي هاتف Oppo A97 بمواصفات تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن أداء متميز وتصميم جذاب، فيما يلي أبرز المواصفات:

1. الشاشة: شاشة IPS LCD بحجم 6.58 بوصة، بدقة +FHD (1080×2408 بكسل)، ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

2. المعالج: معالج MediaTek Dimensity 810 ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانومتر، يضمن أداءً قويًا وسلسًا في تشغيل التطبيقات والألعاب.

3. الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيعها باستخدام بطاقة MicroSD.

4. الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة؛ الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع تقنية التركيز التلقائي (PDAF)، والثانية بدقة 2 ميجابكسل لعمق الصورة.

5. الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، لالتقاط صور سيلفي واضحة.

6. البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، حيث يمكن شحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة.

7. نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12، لتجربة استخدام مميزة وسلسة.

8. الشبكات: يدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى دعم شبكات 2G، 3G، و4G، لضمان اتصال سريع ومستقر.

9. الأبعاد والوزن: أبعاد الهاتف 163.8 مم طولًا، 75.1 مم عرضًا، و8 مم سُمكًا، بوزن 188 جرام، مما يجعله مريحًا في اليد وسهل الحمل.

10. مستشعر البصمة: مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل، لفتح الهاتف بسرعة وأمان.

مميزات هاتف Oppo A97:

يتميز هاتف Oppo A97 بعدة جوانب تجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتقنيات حديثة، فيما يلي أبرز المميزات:

1. دعم شبكات الجيل الخامس (5G): يوفر اتصالًا سريعًا بالإنترنت وتجربة تصفح سلسة.

2. شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز: تمنح تجربة مشاهدة أكثر سلاسة واستجابة أفضل.

3. بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير: تضمن استخدامًا طويلًا دون الحاجة للشحن المتكرر.

4. شحن سريع بقدرة 33 واط: يتيح شحن الهاتف بالكامل في وقت قصير، مما يوفر الوقت والجهد.

5. ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت: تسمح بتشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة عالية ودون تأخير.

6. تصميم أنيق وخفيف الوزن: يمنح الهاتف مظهرًا جذابًا وسهولة في الاستخدام.