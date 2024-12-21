ميدو ضرب لولو الحلوة..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات لمشاهدة الأغاني بأعلى جودة

قناة وناسة تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل متابعة أحلى الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الأسر والعائلات العربية في الوطن العربي بالكامل.

تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية

لقد أتاحت قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات مجموعة من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي ككل لذا سوف نقوم اليوم بتوفير جميع التفاصيل عن التردد عن القمر الصناعي نايل وعرب سات لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم تفاصيل تردد القناة الفضائية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

التردد لقناة الفضائية: 11470.

أيضاً معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

أما معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

التردد للقناة الفضائية: 11270

أيضاً معدل الاستقطاب: أفقي

كما معدل الترميز 27500:

أما معامل تصحيح الخطأ 5/6:

كيفية تنزيل قناة وناسة على جهاز الريسفير