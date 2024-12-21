استبدلها وضاعف الخبرة.. اكواد بلوكس فروت جديدة 2025 مجانا Blox Fruits Codes تمنحك إمكانيات أعلى لتحقيق الفوز السريع

تمنحك اكواد بلوكس فروت جديدة 2025 الخبرة المضاعفة لتخطي المستويات دون الحاجة إلى القيام بمجهود كبير داخل اللعبة وتعتبر الأكواد وسيلة مساعدة تسمح للاعبين بالحصول على الخبرة ومضاعفاتها أو الحصول على الأموال وكذلك شراء الكثير من العناصر المفيدة لهم، ولهذا السبب من المهم شحن واستبدال أكواد بلوكس فروت 2025 مجانا للحصول على الكثير من المزايا الرائعة، وفي هذا المقال إليكم أقوى كودات بلوكس فروت 2025 التي يمكنكم استخدامها وكذلك الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على المكافآت.

اكواد بلوكس فروت جديدة 2025

هذه قائمة بأفضل أكواد بلوكس فروت مجانا التي يمكنكم استخدامها لتحقيق الفوز وتطوير مستوياتكم داخل لعبة بلوكس فروت المنتهية والتي تعتبر الأفضل على منصة روبلوكس:

يمكنك استرداد 2 دولار داخل اللعبة من خلال استخدام كود fudd10_v2.

استخدم كود SUB2GAMERROBOT_EXP1 للحصول على 30 دقيقة من مضاعفة الخبرة.

يمكن الحصول على 15 دقيقة من مضاعفة الخبرة باستخدام كود Sub2NoobMaster123.

استخدم كود Sub2UncleKizaru لاستعادة الاحصائيات.

احصل على 20 دقيقة من مضاعفة الخبرة باستخدام كود Axiore.

قم باستخدام كود KITT_RESET لاستعادة الإحصائيات المجانية.

احصل على 20 دقيقة من الخبرة المجانية عند إدخال كود Magicbus.

خطوات استبدال كودات بلوكس فروت مجانا

بعد الحصول على أقوى أكواد بلوكس فروت المجانية 2025 يمكنك استبدالها للحصول على عدد كبير من المكافآت المميزة وذاك من خلال اتباع الخطوات التالية: