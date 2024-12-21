تفعيل شريحة eSIM.. متى سيتم طرحها رسميًا في مصر؟ وما الشركات الداعمة والهواتف

مع التوسع السريع في استخدام تقنية تفعيل شريحة eSIM حول العالم، يظل التساؤل الأكثر تداول بين المستخدمين المصريين وهو متى سيتم طرحها رسميًا في مصر؟ حيث تعتبر هذه التقنية ثورة في عالم الاتصالات بفضل مرونتها وسهولة استخدامها، مما يجعلها محط أنظار المستخدمين وشركات الاتصالات على حد سواء.

ما هي تقنية شريحة eSIM؟

شريحة eSIM هي شريحة اتصال رقمية مدمجة داخل الأجهزة الحديثة، تسمح بتفعيل خدمات الاتصال دون الحاجة إلى شريحة SIM التقليدية وتعتمد هذه التقنية على تثبيت ملف تعريف رقمي على الجهاز، مما يجعل عملية التبديل بين شبكات الاتصالات أسهل وأكثر مرونة.

الشركات الداعمة لشريحة eSIM

وحتى الآن، هناك العديد من الشركات العالمية التي تقدم خدمات تفعيل شريحة eSIM لمستخدميها ومن أبرزها:

Vodafone (في الدول خارج مصر).

Etisalat (في الإمارات فقط).

T-Mobile وAT&T وVerizon في الولايات المتحدة.

Orange وOoredoo وZain في بعض الدول.

الهواتف الداعمة لتقنية eSIM

تدعم العديد من الهواتف الذكية الحديثة تقنية eSIM، ومن أبرزها:

جميع هواتف Apple بدءًا من iPhone Xs.

هواتف Samsung Galaxy الرائدة بدءًا من Galaxy S20.

أجهزة Google Pixel بداية من Pixel 2.

هواتف Huawei مثل P40 Pro وMate 40 Pro.

متى ستتاح شريحة eSIM في مصر؟

على الرغم من أن شريحة eSIM أصبحت متاحة في العديد من الدول، الا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن موعد طرحها في مصر والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات المشغلة لم تصدر تصريحات واضحة حول ذلك، ولكن من المتوقع أن يتم توفيرها في وقت قريب ضمن خطط التحول الرقمي في البلاد.

ما أهمية تفعيل شريحة eSIM في مصر؟

من المتوقع أن تقدم تقنية تفعيل شريحة eSIM نقلة نوعية في قطاع الاتصالات المصري، حيث ستساهم في: