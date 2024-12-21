بعد توقعات طقس العراق بكتلة هوائية وأمطار رعدية .. هل غدا عطلة رسمية بالدوام الحكومي والمدارس؟

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 عن توقعات الطقس للأيام القادمة، حيث تشير التوقعات إلى تغييرات طفيفة في درجات الحرارة مع تحذيرات من كتلة هوائية باردة وأجواء شديدة البرودة، إضافة إلى احتمال تساقط الثلوج في بعض المناطق، وتداولت تساؤلات عديدة لمعرفة هل غدا عطلة رسمية بالدوام الحكومي والمدارس، وفيما يلي رد الأمانة العامة العراقية على ذلك.

طقس العراق اليوم السبت

وفقًا للنشرة الجوية، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة في مختلف مناطق العراق، حيث يتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة في الليل، كما تتساقط الأمطار في مناطق متفرقة، خصوصًا في مناطق الوسط والشمال، مع احتمال امتدادها إلى مناطق أخرى، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و30 درجة مئوية نهارًا، كما تحذر الهيئة من تشكل ضباب كثيف في ساعات الفجر والصباح الباكر، مما قد يعيق الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

طقس العراق للأيام المقبلة

أما عن توقعات طقس الغد فجاءت كما يلي:

الطقس غائم جزئيًا إلى غائم في المناطق الشمالية.

احتمال تساقط زخات خفيفة من الأمطار في المناطق الجبلية.

الطقس صحوًا مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب.

تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر والذي سيبدأ بالزوال تدريجيًا.

درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا.

مدى الرؤية الأفقية بين 6 إلى 8 كيلومترات، وقد تنخفض في حالة الضباب إلى أقل من 1000 متر.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد لتكون كما يلي:

بغداد، كربلاء المقدسة، وواسط: 15 درجة مئوية

السليمانية: 11 درجة مئوية

دهوك وأربيل: 12 درجة مئوية

نينوى وديالى: 13 درجة مئوية

صلاح الدين، كركوك، والأنبار: 14 درجة مئوية

النجف الأشرف وبابل: 16 درجة مئوية

المثنى: 17 درجة مئوية

ميسان، ذي قار، والديوانية: 18 درجة مئوية

البصرة: 19 درجة مئوية

هل غدا عطلة رسمية بالدوام الحكومي والمدارس؟

بعد التساؤلات العديدة من الموظفين والطلاب بمختلف المراحل عن هل غدا عطلة رسمية بالدوام الحكومي والمدارس، بعد تحذيرات الأرصاد من أمطار رعدية، وقد حسمت الأمانة العامة الأمر وأكدت على أن يوم غد سيكون دوام ولا توجد عطلة وما هو متداول خلاف ذلك غير صحيح.