“الان” اعرف حالا اجدد الاسعار للشعير والارز في مصر!!! مش هتصدق سعر طن ارز الشعير اليوم !!

زادت معدلات البحث عبر الإنترنت عن سعر طن الأرز الشعير اليوم، حيث يُعتبر الأرز الشعير من المحاصيل الزراعية الرئيسية التي تساهم في تطور الاقتصاد المصري تتميز مصر بزراعة أنواعه الممتازة، ويُعتبر الأرز الشعير المرحلة الأولى لإنتاج الأرز الأبيض ولا تنحصر أهمية الأرز في استخدامه في مجموعة من الأطباق الغذائية فحسب، بل أصبح يُستخدم أيضًا في الصناعات الخاصة بمستحضرات العناية بالبشرة والشعر وسنقوم بتقديم سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق عبر موقعنا.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

تشير المعلومات الحالية إلى أن أسعار الأرز الشعير شهدت استقرارًا، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ضمان توافر كميات كافية من المحاصيل والسلع الأساسية وحسب التحديث الأخير، كانت أسعار الأرز الشعير اليوم بأنواعه المختلفة كما يلي:

ظل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة ثابتًا عند 15,000 جنيه مصري للطن.

وصل سعر الأرز الشعير عريض الحبة إلى 16,000 جنيه مصري للطن.

الأرز الأبيض ذو الحبة النحيفة: سعره 22,000 جنيه مصري لكل طن.

سعر الأرز الأبيض عريض الحبة وصل إلى 23,000 جنيه مصري للطن.

استقر سعر الأرز البلدي عريض الحبة الذي يحتوي على كسر بنسبة 5% عند 18,000 جنيه مصري للطن.

سعر الأرز البلدي رفيع الحبة مع نسبة كسر تبلغ 5% وصل إلى 16,800 جنيه مصري للطن.

أسعار السلع التموينية اليوم

تواصل المنافذ التموينية تقديم السلع الأساسية بأسعار مستقرة تلبي متطلبات جميع الفئات، وجاءت الأسعار كما يلي: