“تسميم حليمة” المؤسس عثمان 176.. تردد القنوات الناقلة باللغة العربية والتركية

ينتظر العديد من مشاهدي مسلسل قيامة عثمان أحداث التشويق للحلقة 176 من المسلسل قيامة عثمان هذا المسلسل الذي حاز بنسب إعجاب عديدة من قبل المتابعين وذلك لاحتوائه علي عرض العديد من الأحداث والقصص التي كانت تحديث في تلك العصر من أهمها كيف استطاع السيد عثمان محاربة المغول لأعوام لكنهم عادوا مجددًا، وبدأت الأحداث بالخيانة ومعرفة حقيقة حليمة وغير ذلك من الأحداث الأخرى التي ستكون في الحلقة القادمة.

القنوات والترددات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض قيامة عثمان عبر قناة ATV من خلال الأقمار الصناعية الآتية علي النايل سات، العرب سات من الترددات الآتية:

تردد ATV علي النايل سات

التردد الخاص بها: 12692.

علي مؤشر استقطاب: افقي.

رمز القناة: 27500.

إشارة تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية: 12034.

رمز القناة: 27500.

إشارة الاستقطاب: أفقي.

إشارة التصحيح الخاص بالقناة: 4/3.

التردد الجديد بقناة اليرموك الناقلة لمسلسل قيامة عثمان علي النايل سات

جاء تردد القناة: 11678.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

إشارة التصويب: 6/5.

خطوات تحميل الترددات الجديدة الناقلة بقيامة عثمان علي التلفاز