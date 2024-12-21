كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الاخير 2024

يعد برنامج مسابقة الحلم من اكثر البرامج التي حازت بنسب جماهيرية كبيرة جدا من قبل المتابعين حول الوطن العربي، حيث يتم تقديم العديد من الجوائز الباهظة التي من خلالها يتمكن المتقدم بتحقيق العديد من الأحلام لدية، يقدم البرنامج الإعلامي مصطفي الاغا، من خلال عرضة للعديد من الأسئلة المتنوعة والمختلفة، يجب علي من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن تتوافر به عدة شروط،كما أتاحت إدارة القناة عدة أرقام من خلال اتصال من كافة الدول العربية سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

علي جميع من يرغب في اشتراك مسابقة الحلم يجب عليه أن تتوافر به عدة شروط أساسية من أهمها:

علي المتقدم أن يكون عمرة لا يقل عن 19 عام.

أن يكون حاملا للجنسية العربية.

أن لا يوجد بينه وبين جميع المعدين والمقيمين علي البرنامج أي صلة.

الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي أقرتها إدارة برنامج مسابقة الحلم.

كيف اشترك في مسابقة الحلم 2024؟

عليك أن تتبع هذه الخطوات التالية من اجل أن تتمكن من النجاح، الفوز بإحدى الجوائز التي تقدم من قبل البرنامج، التي تتمثل في التالي: