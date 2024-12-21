برابط سريع .. خطوات وطريقة التسجيل في منصة نيوتن التعليمية 2025 وتحقيق أكبر استفادة لطلاب العراق

مع تقدم التكنولوجيا والتحول نحو التعليم الرقمي في العراق، أصبحت منصة نيوتن التعليمية إحدى الأدوات الأساسية التي تقدم محتوى تعليميًا متطورًا لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وتم إطلاق هذه المنصة من قبل وزارة التربية العراقية، وهي تهدف إلى تلبية احتياجات التعليم عن بعد، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا، وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات التي تشمل الدروس التفاعلية، الاختبارات، والموارد التعليمية التي تساعد الطلاب على متابعة دراستهم بكفاءة.

ما هي منصة نيوتن التعليمية؟

منصة نيوتن التعليمية هي منصة إلكترونية متخصصة تهدف إلى توفير التعليم عن بعد في العراق، حيث يمكن للطلاب من جميع المراحل الدراسية (من التعليم الأساسي إلى الثانوي) الوصول إلى محتوى تعليمي شامل ومتجدد، وتم إطلاق المنصة لتكون وسيلة لتسهيل التعليم في ظل الظروف الصعبة ولضمان استمرارية العملية التعليمية.

مميزات منصة نيوتن التعليمية

تتمتع منصة نيوتن بعدد من المزايا التي تجعلها خيارًا ممتازًا للطلاب والمعلمين على حد سواء:

توفر المنصة دروسًا تفاعلية تغطي مختلف المواد الدراسية عبر مقاطع فيديو تعليمية، مما يجعل التعلم أكثر فاعلية ومتعة.

تشمل المنصة اختبارات تساعد الطلاب على تقييم مستواهم ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم.

تضم المنصة أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية تهدف إلى تحسين مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلاب.

يمكن للطلاب التواصل مع المعلمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، مما يعزز من التفاعل بين الطرفين.

تقدم المنصة برامج مكثفة تحضيرية للامتحانات النهائية، مع التركيز على المواضيع الهامة والموارد التي تساهم في تحسين التحصيل العلمي.

خطوات إنشاء حساب على منصة نيوتن التعليمية

لاستفادة الطلاب من خدمات منصة نيوتن، يجب أولاً إنشاء حساب على المنصة. إليك كيفية التسجيل: