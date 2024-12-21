“اعرف سعر طن الحديد والاسمنت دلوقتي من هنا” استعلموا عن تغيرات اسعار الحديد والاسمنت والطوب الاحمر من هنا

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، في كافة المحاجر والمتاجر المتخصصة في بيع مواد البناء وشمل هذا الانخفاض جميع أسعار مواد البناء، ويعود ذلك إلى ضعف الطلب على شراء الحديد والأسمنت في الوقت الحالي يمكنك متابعة أحدث التحديثات المتعلقة بالأسعار في الفقرات التالية.

سعر طن الحديد والاسمنت اليوم

في سياق الحديث عن سعر طن الحديد والاسمنت اليوم تظل أسعار الأسمنت في الشركات المصرية وأسعار الحديد أيضًا مستقرة منذ بداية التداولات الصباحية ومن الجدير بالذكر أن أسعار الحديد في الشركات ثابتة، على عكس الأسعار في الأسواق المحلية المصرية، التي شهدت انخفاضًا منذ بداية الشهر الحالي.

المراكبي 38,000 جنيه،

حديد عز 39,000 جنيه،

بشاى 38,800 جنيه،

عطيه 37,000 جنيه،

بيانكو 36,000 جنيه،

العشري 36,000 جنيه،

المعادي 36,500 جنيه،

المصريين 38,000 جنيه،

الجيوشي 39,000 جنيه،

مصر ستيل 37,000 جنيه،

سرحان 36,000 جنيه،

حديد الكومي 36,500 جنيه،

الصعيد 2,850 جنيه،

أسيوط 2,820 جنيه،

المصريين 2,800 جنيه،

العامرية عادة 2,990 جنيه،

العسكري 2,700 جنيه،

أسمنت المسلح 2,000 جنيه،

جنوب الوادي 2,220 جنيه،

المعلم 2,800 جنيه،

النصر 2,800 جنيه،

سيناء 42.5 2,800 جنيه،

حلوان 2,860 جنيه،

المنيا 3,000 جنيه،

البرج 3,000 جنيه،

الماكس 3,040 جنيه،

الفهد 2,780 جنيه،

المخصوص 2,850 جنيه،

السويس 2,900 جنيه،

السويدي 3,300 جنيه،

المهندس 2,900 جنيه،

تايتان 2,850 جنيه،

السهم 2,810 جنيه،

وادي النيل 2,770 جنيه،

العسكري بني سويف 2,800 جنيه،

المصري 2,830 جنيه،

الممتاز 2,850 جنيه،

التعمير 2,830 جنيه،

النهضة 2,940 جنيه،

أسوان 2,750 جنيه،

السد العالي 2,740 جنيه،

قنا 3,000 جنيه.

سعر طن الحديد

حديد عز 38,800

بشاى 38,600

العتال 38,000

.المعادى 36,500

الكومى 36,500

المراكبى 36,400

عطيه 37,000

العشري 35,800

الجيوشي 39,000

مصر ستيل 37,000

بيانكو 34,500

المصريين 38,500

سرحان 35,700

أسعار الطوب الأحمر اليوم

بعد مراجعة أسعار الحديد والأسمنت، نُقدم لكم أيضًا أسعار الطوب الأحمر بتاريخ يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، التي شهدت زيادات ملحوظة في بعض الأبعاد، وجاءت كالتالي: