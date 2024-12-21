“أفتحة Online”رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم Bank Of Khartoum بخطوات وشروط ميسرة

يتيح بنك الخرطوم خدمة مميزة لعملائه لفتح حساب بنكي أونلاين باستخدام الرقم الوطني، حيث أصبحت هذه العملية أكثر سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول حيث يتمكن المواطنون السودانيون من إنشاء حسابات مصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يوفر الوقت والجهد لذلك سوف نقدم رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين Bank Of Khartoum، الشروط المطلوبة، والمستندات التي يجب تجهيزها.

رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم

يعد رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم هو المنصة الرسمية التي أطلقها بنك الخرطوم لفتح الحسابات أونلاين باستخدام الرقم الوطني والخدمة مخصصة للسودانيين المقيمين داخل البلاد أو المغتربين، وهي متاحة طوال الوقت لتسهيل الإجراءات البنكية.

خطوات فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم أونلاين

لإنشاء حساب جديد في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. من الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار “فتح حساب جديد”. قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والرقم الوطني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. قم برفع صور واضحة لوثيقة الرقم الوطني وفاتورة تثبت الإقامة وصورة شخصية بخلفية بيضاء. حدد نوع الحساب الذي تود فتحه، سواء كان حساب توفير، حساب جاري، أو حساب خاص. تأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها واضغط على زر الإرسال. يقوم البنك بمراجعة طلبك وإرسال رسالة تأكيد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. بعد الموافقة، سيتم تزويدك برقم الحساب ومعلومات الدخول لتبدأ باستخدام خدماتك البنكية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

للاستفادة من خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون العميل سوداني الجنسية.

امتلاك وثيقة الرقم الوطني أو بطاقة الهوية الشخصية سارية المفعول.

تفعيل بريد إلكتروني ورقم هاتف صالحين.

إيداع مبلغ مالي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني في الحساب فور إنشائه.

تعبئة استمارة فتح حساب بنك الخرطوم بدقة.

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكك بالرقم الوطني

لإتمام عملية فتح الحساب، يجب تجهيز المستندات التالية:

صورة من وثيقة الرقم الوطني أو الهوية الشخصية.

نسخة حديثة من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات الإقامة.

صورة شخصية بخلفية بيضاء.

وفي حالة فتح حساب للشركات يجب تقديم مستندات إضافية مثل السجل التجاري وشهادة التأسيس.

هل توجد رسوم لفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين؟

أعلن بنك الخرطوم أنه لا توجد رسوم مباشرة لفتح حساب أونلاين عبر الهاتف، ولكنه يشترط إيداع مبلغ مالي قدره 10,000 جنيه سوداني فور إنشاء الحساب لتغطية أي رسوم إدارية أو بنكية مطلوبة.