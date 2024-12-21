بكبسة زر احصل على المليون دولار.. شروط وارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 على MBC مصر لجميع الدول

تعد مسابقة الحلم 2025 واحدة من أشهر المسابقات العربية التي تتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة يتم بث المسابقة على MBC مصر، ويشارك فيها الملايين من مختلف أنحاء العالم العربي للاشتراك في المسابقة، يجب على المتسابقين معرفة الأرقام المخصصة لكل دولة وكذلك الشروط التي تحددها إدارة المسابقة من خلال هذه المسابقة، يمكن للمشاهدين تحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مميزة في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل الأرقام وطريقة الاشتراك في المسابقة لعام 2025.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الشروط الاساسية التي وضعتها مسابقة الحلم ليتم الموافقة على الاشتراك في المسابقة ومن هذه الشروط الاتي:

يجب أن يكون المتسابق بالغ من العمر 18 عاما أو أكثر.

الاشتراك يتطلب إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص للمسابقة في دولتك أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

بعد التسجيل، يتعين على المتسابق الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المطروحة للمشاركة في السحب.

يحق للمقيمين في بعض الدول المشاركة، ويختلف ذلك حسب القوانين المحلية.

يمكن للمشتركين المشاركة عدة مرات لزيادة فرصهم في الفوز، لكن ضمن شروط المسابقة.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في **مسابقة الحلم** عبر الأرقام المخصصة لكل دولة على النحو التالي: