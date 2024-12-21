رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم والمستندات والشروط المطلوبة eaccount.bankofkhartoum.com

فتح حساب بنكك بالرقم الوطني، يعتبر بنك الخرطوم واحدا من أعرق وأكبر البنوك في السودان حيث يقدم خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، من بين أهم التسهيلات التي يوفرها البنك إمكانية فتح حساب باستخدام الرقم الوطني مما يسهل على المواطنين الاستفادة من الخدمات المصرفية بأقل قدر من الإجراءات، تابعوا معي هذا المقال لنوضح لكم كيفية فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم والمستندات والشروط المطلوبة.

رابط فتح حساب بنكك بالرقم الوطني بنك الخرطوم

يمكنكم فتح حساب بنكك بالرقم الوطني في بنك الخرطوم بالرقم الوطني أونلاين من خلال اتباع الخطوات التالية:-

زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم.

افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي للبنك أو حمل تطبيق بنك الخرطوم من المتجر.

اختيار خدمة فتح حساب جديد.

في الصفحة الرئيسية ابحث عن خيار فتح حساب جديد أو التسجيل.

قم بملء استمارة التسجيل بمعلوماتك الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

قم برفع صور واضحة للمستندات المطلوبة.

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه سواء كان حساب جاري أو توفير أو حساب خاص.

راجع المعلومات المدخلة والمستندات المرفوعة قبل إرسالها.

بعد التأكد، اضغط على إرسال.

سيتم مراجعة طلبك من قبل البنك وستصلك رسالة تأكيد عند الموافقة على طلبك.

بمجرد تفعيل الحساب ستحصل على رقم حسابك البنكي ومعلومات التسجيل.

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكك بالرقم الوطني

لإكمال عملية فتح الحساب يجب تجهيز المستندات التالية:-

وثيقة الرقم الوطني أو الهوية الشخصية.

نسخة من فاتورة مياه أو كهرباء حديثة أو أي وثيقة تثبت الإقامة

صورة بخلفية بيضاء.

في حالة فتح حساب للشركات ستحتاج إلى وثائق مثل السجل التجاري وشهادة التأسيس.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني أونلاين