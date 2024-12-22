ميدو VS لولو .. استقبل احدث تردد لقناة وناسة بيبي 2024 على الأقمار الصناعية وسلى أطفالك وفرحهم

تعد قناة وناسة كيدز من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى موجه للأطفال، حيث تركز على البرامج الترفيهية والأغاني الممتعة التي تجمع بين التسلية والتعليم تهدف القناة إلى غرس القيم والمبادئ الصحيحة في نفوس الأطفال من خلال محتوى هادف، مما يجعلها واحدة من القنوات الرائدة في الوطن العربي يمكن للأهل الآن ضبط تردد قناة وناسة كيدز 2024 على قمري نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمحتوى عالي الجودة.

تردد قناة وناسة بيبى على النايل سات

تعمل قناة وناسة كيدز على تقديم مجموعة من البرامج المتميزة التي تهدف إلى توجيه الأطفال وتعليمهم القيم الإيجابية والعادات الصحيحة بطريقة ممتعة يمكن للأطفال والأسر متابعة هذه البرامج المليئة بالفائدة عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد الجديد لعام 2024، مما يضمن لهم تجربة تعليمية وترفيهية مميزة والتردد هو:

تردد القناة 11470.

تصحيح الخطا ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودى

تردد قناة وناسة بيبى على النايل سات

قناة وناسة كيدز تبرز بتقديم محتوى ترفيهي ممتع للأطفال، يتضمن أغاني وأغاني تعليمية تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار ولتتمكن من مشاهدة القناة بجودة عالية عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكنك استخدام تفاصيل التردد التالية:

تردد القناة 11270.

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

ما هي مزايا قناة وناسة بيبي؟

قناة وناسة تتميز بعدد من الخصائص التي تجعلها واحدة من أبرز القنوات الترفيهية للأطفال في الوطن العربي، ومن أهم مميزاتها: