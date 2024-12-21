“ارتاحي من زن العيال” استقبل احدث تردد لقناة طيور الجنة 2025 بأعلى جودة على الأقمار الصناعية المختلفة

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، وقد نجحت منذ انطلاقها في 2008 في تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم تأسست القناة على يد خالد مقداد الذي لعب دور كبير في توجيه الأغاني والبرامج الموجهة للأطفال بأسلوب يرسخ القيم الأخلاقية والإسلامية تمتاز القناة بعروضها التفاعلية التي تحفز الأطفال على التعلم والاستمتاع في نفس الوقت في هذا المقال، سنقدم لك تفاصيل كاملة عن القناة وأحدث تردداتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

لضمان تجربة مشاهدة متميزة وتقديم محتوى بأعلى جودة من حيث الصورة والصوت، قامت القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية إليك المعلومات المتعلقة بالتحديث الجديد:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كما يمكن تثبيت التردد الجديد على قمر العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

ما هي القيم التي تقدمها قناة طيور الجنة؟

قناة طيور الجنة بيبي تعد من أفضل الخيارات للأسر العربية، حيث تجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة شيقة، مما يساهم في غرس القيم الأخلاقية لدى الأطفال تجذب القناة العديد من الآباء والأمهات الذين يبحثون عن محتوى مناسب لأطفالهم، ويزداد الاهتمام بترددها بشكل مستمر تهدف قناة طيور الجنة إلى تحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية، منها: