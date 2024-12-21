فرحة كبيرة لعشاق وحش افريقيا .. تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وبلوزداد الجزائري

تعتبر المباراة القادمة للأهلي من أبرز المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم، حيث ينتظر مشجعو المارد الأحمر اللقاء المرتقب بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا تسعى القلعة الحمراء لتحقيق الانتصار، خصوصاً بعد خسارتها أمام باتشوكا المكسيكي وهنا ستجد جميع التفاصيل المتعلقة بموعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد وأحدث تردد لقناة بين سبورت المجانية على النايل سات.

موعد اللقاء المقبل بين الأهلي وشباب بلوزداد

لم يتبقَ على اللقاء المرتقب سوى أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وبلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر 2024 وسيتم نقل المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي

يمكن لمشجعي النادي الأهلي المصري متابعة المباراة المنتظرة أمام فريق شباب بلوزداد عبر قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات بجودة عالية وبدون تشويش كما يمكنكم ضبط تردد قناة beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الإرسال: DVB-S2

لمتابعة قناة بي ان سبورت 2025 على عرب سات، يمكنكم ضبط التردد التالي:

التردد: 11547 أو التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشوار الأهلي قبل لقاء الأحد

يُذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى مرحلة المجموعات بعد انتصاره على فريق جورماهيا الكيني في دور الـ 32 ثم حقق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4/2، وأخيرًا تعادل سلبًا في الجولة الثانية ضد فريق أورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا.