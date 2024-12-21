Yalı Çapkını.. مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 88 مترجمة قصة عشق بدون تشويش

مسلسل الطائر الرفراف (Yalı Çapkını) هو دراما تركية تحظى بشعبية واسعة، حيث يتابع المشاهدون بشغف تطورات العلاقة بين فريد وسيران، ولذلك يسعى محبي وعاشقي المسلسل في معرفة الأحداث الهامة في مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 88، فقد حاز المسلسل على شهرة كبيرة للغاية في كل مكان في العالم ليس فقط في تركيا.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 88 مترجمة

في الحلقة 88 التي عرضت يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في تركيا، شهدت الأحداث تطورات مثيرة أبرزها سقوط سيران على الأرض وتجديد اعتراف فريد بحبه لها، مما زاد من تشويق المتابعين حول مستقبل علاقتهما.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف

يعرض المسلسل أسبوعيًا على قناة ستار تي في التركية، بالإضافة إلى قنوات أخرى تبثه مترجمًا أو مدبلجًا وقناة MBC 4.

موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف

يذاع المسلسل على قناة ستار تي في التركية يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يعرض مترجمًا على قناة MBC4 في مواعيد محددة.

تردد قناة ستار تي في (Star TV)

يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة ستار تي في لمشاهدة مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 88 مترجمة وذلك بادخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD

تردد قناة MBC4

كما يوجد تردد لقناة ام بي سي فور لتنزيلها ومشاهدة أحداث المسلسل لحظة بلحظة وهذا التردد هو: