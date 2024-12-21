موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير 2025 والسلم الجديد

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير 2025 والسلم الجديد
تعديل سن التقاعد العراق

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025، الذي يتضمن شريحة كبيرة من المواطنين بمختلف المحافظات العراقية، نظير أن هذه الرواتب تأتي بأخر زيادة تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، في إطار أن يتحصلوا عليها، مع رفع الحد الأدنى كذلك، وعليه سنتعرف معًا على سلم الرواتب الخاص بالمتقاعدين والموعد المتوقع لتوزيع الرواتب المستحقة.

متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أكدت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة رسمية في الدولة العراقية، وعليه فمن المتوقع أن تبدأ عمليات توزيع رواتب المتقاعدين يوم 1 يناير 2025 بما يتم إيداع جميع المستحقات المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، بحيث يتمكنوا من الحصول عليها عبر مختلف منافذ الصراف الألي وجميع فروع البنوك والمصارف العاملة بالدولة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

من المعروف بأن مجلس الوزراء العراقي، وافق على زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لـ 500 ألف دينار عراقي، وبزيادة قيمتها 100 ألف دينار عراقي، حتى أن السلم بعد تطبيق هذه الزيادة، جاء على النحو الأتي:-

  • في حالة إذا بلغ الراتب 400 ألف يكون بعد تطبيق الزيادة “500 ألف”.
  • أما إذا كان 625 ألف دينار بعد الزيادة “725 ألف”.
  • فيما يبلغ الراتب بعد الزيادة إذا كان 700 ألف نحو 800 ألف دينار عراقي.
  • حتى أن الراتب إذا كان 750 ألف يكون بعد تطبيق الزيادة “850 ألف”.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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