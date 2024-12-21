تردد قناة الكويت الرياضية 2025: كل ما تحتاج معرفته عن مباراة الكويت وعمان في خليجي 26

تردد قناة الكويت الرياضية 2025 أصبح من بين الأكثر بحثا على محركات البحث اليوم، حيث تعد القناة واحدة من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وتقدم عرضاً للمباراة المرتقبة بين منتخبي الكويت وعمان في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26، تتميز القناة بكونها مفتوحة وغير مشفرة، مما يجعلها متاحة للجميع دون الحاجة إلى اشتراك شهري، تعمل قناة الكويت الرياضية على مدار الساعة، وتقدم محتوى رياضيا بجودة HD، مما يوفر تجربة متــابعة مميزة لعشاق كرة القدم والمنافسات الرياضية.

تردد قناة الكويت الرياضية 2025 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

موعد مباراة الكويت وعمان في بطولة خليجي 26

تستعد الجماهير لمتابعة المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26، حيث يلتقي منتخبا الكويت وعمان اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، تقام المباراة على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي، وسط حضور جماهيري كبير يضيف أجواء مميزة للمواجهة.

ستنطلق المباراة في تمام:

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية

سيتم نقل المباراة بجودة HD مع تعليق صوتي مميز من بدر شداد وأحمد المعمري عبر قناة الكويت الرياضية، لتكون البداية المثالية لهذه البطولة الكروية المثيرة، ويالها من انتظارات كبيرة من جانب المشجعين العرب في كل مكان حيث أن دائماً بطولة خليجي ما تعرف بالإثارة في مبارياته لأنها تجمع بين أهم دول الخليج العربي على مستوى القوة في كرة القدم.