هبوط مفاجئ في سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 21-12-2024

تراجع سعر الحديد والأسمنت في تعاملات اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر بشكل طفيف داخل الشركات والمصانع المحلية، فيما جاء ذلك مع التحديثات الأخيرة لبوابة الأسعار المحية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حتى أن قيمة التراجع وصلت لـ 493 جنيهًا للطن الواحد، وعليه أصبح من إمكانية معرفة أخر تحديث لسعر مواد البناء في السطور التالية.

سعر الحديد اليوم السبت

ومع التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الحديد اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، حتى أن التحديثات تتم بشكل مستمر على أسعار مواد البناء بناءً على عمليات العرض والطلب الذي يكون بالأسواق، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الحديد من نوع “عز” إلى 39 ألف و265 جنيهًا للطن الواحد.

فيما سجل سعر الحديد “السويس” نحو 36 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

كذلك فإن سعر الحديد “ستيل” وصل إلى 35 ألف و500 جنيه للطن.

أما عن سعر طن حديد بشاي سجل نحو 35 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

وعن التحديثات التي تمت على أسعار الأسمنت داخل المحاجر والمحلات المتخصصة في بيع الأسمنت بمختلف أنواعه، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-