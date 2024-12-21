ماما جابت بيبي..سلي أطفالك استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الاصطناعية بجودة عالية للأطفال

تردد قناة طيور الجنة بيبي من أهم الترددات للأطفال حيث قناة طيور الجنة بيبي تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تخاطب الأطفال بشكل مميز ومبدع. بفضل محتواها الفريد والهادف، أصبحت القناة وجهة أساسية للآباء والأمهات الذين يبحثون عن ترفيه تعليمي لأطفالهم. في هذا المقال، سنقدم لك تردد قناة طيور الجنة بيبي وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

تعتبر للعلم قناة طيور الجنة بيبي هي قناة فضائية مخصصة للأطفال الصغار من عمر عامين إلى خمس سنوات، وتهدف إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي ممتع حيث من أهداف القناة الفضائية أنها تعليم القيم الأخلاقية والدينية كما تعمل على تحسين اللغة والنطق للأطفال كذلك تقديم أغاني وأناشيد تعليمية محببة للأطفال لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي

التردد: 11310

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

كما معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط التردد على جهازك الشخصي

قم بضبط التردد حيث عليك فتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم اختر خيار البحث اليدوي.

أدخل بيانات التردد أعلاه بدقة.

اضغط على “بحث”، وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

بعد ذلك احفظ التغييرات واستمتع بمشاهدة القناة.

ما هو محتوى قناة طيور الجنة بيبي