“هُنــــا progres.mesrs.dz“ استمارة التسجيل في مسابقة الدكتوراه 2024/2025 بالجزائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بالإعلان بشكل رسمي عن انطلاق التسجيل في مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2024-2025، حيث يتساءل عدد كبير للغاية من الطلاب في جميع أنحاء الجزائر عن خطوات التسجيل وكذلك الضوابط والأحكام التي وضعتها وزارة التعليم العالي للتسجيل في المسابقة.

مسابقة الدكتوراه 2024/2025 بالجزائر

نشرت الوزارة المواعيد الرسمية لمراحل المسابقة، والتي جاءت على النحو التالي:

فتح التسجيل عبر منصة PROGRES من 2 إلى 14 جانفي 2025.

يجب على المترشحين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية وإيداع الملفات: سيكون بداية من 15 إلى 19 جانفي 2025.

يجب على المتقدمين رفع ملفاتهم وتأكيد خياراتهم عبر المنصة.

مراقبة الملفات: من 20 إلى 25 جانفي 2025.

يتم التحقق من مطابقة الملفات من قبل الجامعات.

يجب على المتقدمين رفع ملفاتهم وتأكيد خياراتهم عبر المنصة. مراقبة الملفات: من 20 إلى 25 جانفي 2025. يتم التحقق من مطابقة الملفات من قبل الجامعات. دراسة الملفات: سيتم دراسة الملفات من 26 جانفي 2025.

تقوم لجان التكوين بمراجعة الطلبات وتحديد المقبولين مبدئيًا.

الإعلان عن القوائم الأولية: من 27 إلى 28 جانفي 2025.

يتم الإعلان عن القوائم عبر المنصة مع فتح باب تأكيد المشاركة.

فترة الطعن: من 29 إلى 31 جانفي 2025.

يمكن للمترشحين تقديم الطعن إلكترونيًا.

دراسة الطعن: 1 فيفري 2025.

يتم مراجعة الطعن والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.

إجراء المسابقات: من 5 إلى 27 فيفري 2025.

تقام الامتحانات وفق الجدول الزمني الذي تحدده كل جامعة.

ملاحظات هامة للمترشحين

إعلان النتائج النهائية: يتم نشر النتائج النهائية في مدة حوالي 3 أيام كحد أقصى من تاريخ إجراء المسابقة، بعد مصادقة الجهات العلمية المختصة.

التسجيل النهائي: على المقبولين إتمام إجراءات التسجيل في مؤسسة جامعية واحدة عبر منصة PROGRES خلال 15 يومًا من إعلان النتائج.

خطوات التسجيل في مسابقة الدكتوراه

للمشاركة في المسابقة يجب على المترشحين الالتزام بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة PROGRES.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب موجود.

ملء استمارة الترشح بمعلومات شخصية وأكاديمية دقيقة.

رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.

تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

أهمية المسابقة في دعم البحث العلمي

تمثل مسابقة الدكتوراه شئ أساسي ضمن جهود وزارة التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي وتأهيل الكفاءات الأكاديمية، حيث تتيح المسابقة للطلاب المتميزين فرصة الانضمام إلى برامج التكوين في الطور الثالث، بما يدعم أهداف التعليم العالي في الجزائر ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

هذه المبادرة تسعى إلى جذب الشباب لتطوير البحوث الأكاديمية، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الوطنية ويساهم في تحقيق رؤية الجزائر المستقبلية في مجال التعليم والبحث العلمي.