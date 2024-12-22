افرحوا لولو صارت شرطية.. أضبط الآن تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني لولو يومياً

تقدم قناة وناسة مجموعة لا مثيل لها من الأغاني والأناشيد الجديدة ومن أهم تلك الأغاني هي أغاني لولو المحبوبة بين الأطفال التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في وطننا العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة.

ما هو تردد قناة وناسة على النايل سات

أصبحت قناة وناسة من القنوات الفضائية المخصصة للطفل العربي الصغير ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي للقناة الفضائية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها شعبية واسعة في الفترة الأخيرة لذلك إليكم جميع التفاصيل:

التردد لقناة الفضائية: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز 27500

كما معامل تصحيح الخطأ 5/6

ما هو التردد الحالي لقناة وناسة على عرب سات

تقدم قناة وناسة كيدز مجموعة رائعة من الأغاني ومنها أغاني لولو المحبوبة التي نالت إعجاب الملايين ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة زمن أهم تلك الأغاني والأناشيد هي أغنية لولو الشطورة وأغنية لولو عم بضيع وغير ذلك من الأغاني التي نالت إعجاب الملايين ولها عدد كبير من المتابعين لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي بالتفصيل:

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

كما معدل الترميز 27500:

كذلك معامل تصحيح الخطأ 5/6:

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على جهازك