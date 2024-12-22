سوسو تقدم أغاني ممتعة..استقبل تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على نايل سات وعرب سات وفرح قلب أطفالك

قناة كراميش واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال. منذ انطلاقتها، حققت القناة شعبية كبيرة بين الأسر العربية بفضل تنوع محتواها وجودة برامجها. في هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة كراميش الجديد وكيفية ضبطه، بالإضافة إلى نبذة عن محتواها المميز.

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

القناة تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها مناسبة لجميع أفراد الأسرة حيث جميع الأناشيد والبرامج تنتج بجودة عالية مع ألحان جذابة ومؤثرات بصرية رائعة كذلك القناة تركز على تقديم محتوى يساهم في بناء شخصية الطفل بشكل إيجابي.

التردد للقناة الفضائية: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حدث تردد كراميش على القمر عرب سات

تقدم قناة كراميش الفضائية مجموعة من الأغاني الجديدة ومن أهم تلك الأغاني هي أغاني سوسو للأطفال التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة لذلك إليكم جميع التفاصيل المتوفرة لدينا الآن:

التردد للقناة الفضائية : 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

كيفية ضبط التردد على جهازك الشخصي

في البداية من خطوات ضبط القناة افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختر خيار البحث اليدوي عن القنوات.

أدخل بيانات التردد الموضحة أعلاه.

اضغط على زر “بحث” واترك الجهاز يكمل العملية.

بعد الانتهاء، احفظ التغييرات واستمتع بمشاهدة القناة.

مميزات قناة كراميش الفضائية