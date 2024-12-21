موقع رسمي فتح حساب بنك الخرطوم في تطبيق بنكك من بيتك الان

أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح حساب بنكي أون لاين أمام جميع المواطنين والمقيمين في الدولة السودانية، حيث إن البنك يعتبر من أكثر البنوك العاملة في دولة السودان، وهو يقدم العديد من الخدمات المصرفية أمام العملاء والزبائن الجدد، وعليه سنتعرف معًا على كافة الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي والشروط المطلوبة في السطور التالية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم من البيت عبر الموقع الرسمي للبنك، وفقًا لما يأتي:-

أن تقوم بالدخول لموقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

فيما يمكنك بعدها ملء استمارة طلب فتح الحساب البنكي في جميع الخانات المطلوبة.

القيام برفع المستندات المعنية بطلب فتح الحساب في بنك الخرطوم.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “موافق”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

وجاءت أبرز شروط فتح حساب بنك الخرطوم أمام جميع العملاء الوافدين والمواطنين، وفقًا لما يلي:-