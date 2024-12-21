أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم.. سعر الخضار النهاردة

شهدت أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور، حالة من الإستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر 2024، فيما أن التحديثات تتم بشكل دوري وفقًا لعمليات العرض والطلب، ناهيك عن إمكانية التعرف على أخر تحديث سعر كيلو الفاكهة أو الخضار، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

سعر الخضار اليوم السبت داخل أسواق العبور الان

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الخضروات اليوم السبت 21 ديسمبر، وذلك اخل أسواق العبور المعنية ببيع الخضروات والفواكه، كما يلي:-

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو البطاطس نحو 7 جنيهات فأكثر.

بالإضافة إلى وصول سعر البصل الأحمر لـ 9.5 و13.5 جنيهًا للكيلو الواحد.

فضلاً عن أن الجزر سجل 5 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الفواكه اليوم في سوق العبور الان

ومع التحديث الأخير الذي تم على أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر، حيث إن سعر الكيلو يختلف اختلاف نسبي من منطقة إلى أخرى وفقًا لعمليات الشحن والمواصلات التي تتم على جميع أنواع الفاكهة بما يتمكن من معرفتها جميع المواطنين على مستوى الجمهورية، فإنها نصت على النحو الأتي:-