بورصة الدواجن تراجع اسعار الفراخ البيضاء الان في الأسواق.. الكيلو مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن حالة من التراجع في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر في مختلف الأسواق والمحلات المتخصصة في بيع الدواجن على مستوى الجمهورية، ناهيك عن أن ذلك جاء بعد تراجع عمليات الطلب على شراء الفراخ، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لسعر الكيلو الدواجن، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر 2024، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدواجن البيضاء بالمزارع إلى 73 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما تراوح سعر الكيلو بالأسواق من 79 لـ 82 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن سعر الفراخ الحمراء سجلت نحو 75 في المزرعة وللمستهلك بـ 80 لـ 84 جنيهًا للكيلو الواحد.

كذلك فإن سعر الفراخ الساسو الرزي داخل المزرعة سجلت نحو 85 جنيهًا للكيلو، وفي الأسواق سجلت نحو 93 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

ومع أخر تحديثات تمت على أسعار الكتاكيت اليوم السبت، حيث إن الأسعار تختلف سواء بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا لحالات العرض والطلب، ناهيك عن التأثيرات المختلفة على أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن بمختلف أنواعها، فإنها جاءت كما يأتي:-