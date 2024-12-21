ثبتها الـان تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية وإشارة قوية

تعتبر قناة وناسة أطفال من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول، فيما تعمل على إذاعة باقة كبيرة من البرامج التعليمية والكرتونية المميزة، ناهيك عن الأناشيد الدينية والأغاني الرائعة التي تقدمها القناة طوال اليوم، وعليه أصبحت عمليات البحث تزداد حول ترددها الجديد سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة الجديد

يمكنك تنزيل تحديث تردد قناة وناسة أطفال الجديد على الأقمار الصناعية، وذلك بعد إنطلاقها في عام 2007، من أجل مشاهدة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي لوناسة النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11470.

فيما أن معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ وناسة أطفال 5/6.

استقطاب القناة فهو عمودي.

نزل تردد قناة وناسة على العرب سات

ويسهل القيام بتنزيل التردد الجديد والأخر على العرب سات، فيما يمكنك متابعة كل ما تقدمه من برامج مميزة ورائعة يعشقها شريحة كبيرة من الصغار في كافة أنحاء الدول العربية، وذلك بإتباع البيانات التالية:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الخاص بوناسة يكون 11270.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز وناسة أطفال 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة 4/3.

محتوى قناة وناسة

وعن المحتوى التي تقدمه قناة وناسة على القمر الصناعي سواء العرب سات أو النايل سات، وفقًا للأتي:-