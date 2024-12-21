الافتتاح ناااااار”.. موعد مباراة لعبة العراق واليمن حامل اللقب يبدأ المـــشوار

يترقب محبو كرة القدم في دول الخليج، وخاصة في اليمن والعراق، انطلاق المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي 26، التي ستبدأ في 21 ديسمبر وتستمر حتى 3 يناير 2025، بمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتطلع الجميع إلى معرفة موعد مباراة العراق ضد اليمن والقنوات التي ستنقلها، ستكون هذه المباراة تحديا صعبا على الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق فوز مهم في بداية البطولة، لنرى معكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة حول افتتاح خليجي السادس والعشرون.

موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26

تجمع المباراة بين منتخب العراق ومنتخب اليمن في تمام الساعة 4:25 مساء يوم الأحد المقبل، على أرض ملعب جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 26.

القنوات الناقلة للمباراة

ستبث مباراة العراق واليمن عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لجميع مباريات كأس الخليج العربي (26)، بدءا من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

مجموعات خليجي 26

المجموعة الأولى: الكويت، عمان، الإمارات، قطر.

الكويت، عمان، الإمارات، قطر. المجموعة الثانية: العراق، اليمن، السعودية، البحرين.

العراق بطل خليجي 25

حاز منتخب العراق على لقب كأس الخليج العربي في نسختها الأخيرة، التي أقيمت في العراق، بعد فوزه على منتخب عمان في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، ليضيف إلى سجله إنجازا مهما في تاريخ البطولة، وبتطلع المنتخب العراقي إلى محاولة الاحتفاظ باللقب بافتتاحة المباراة بتحقيق فوز على الفريق الاخر، ولكننا من المتوقع أن نشهد معكم مباريات مثيرة جداً في هذا العام مع تمنياتنا بمتابعة ممتعة للجميع.