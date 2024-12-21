موعد مربعانية الشتاء في الأردن 2024-2025 متى تبدأ التغيرات في الجــو

يستعد الأردن لاستقبال مربعانية الشتاء 2024، التي تبدأ في 21 ديسمبر بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، وهي الفترة الأكثر برودة في العام، خلال هذه الأيام، تشهد المملكة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وزيادة في فرص حدوث الصقيع والانجماد، مما يجعلها فترة مهمة بشكل خاص للمزارعين والأفراد، تعتبر هذه الفترة، التي تتميز بأقصر نهار وأطول ليل في السنة، نقطة بداية لفصل الشتاء البارد في الأردن، حيث تشهد البلاد تغيرات جوية تتطلب الاستعداد الجيد لمواجهة البرد القارس والظروف الجوية المتقلبة.

موعد مربعانية الشتاء في الأردن 2024

تبدأ مربعانية الشتاء هذا العام يوم السبت 21 ديسمبر 2024، بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، حيث يتميز الطقس في الأردن وبلاد الشام بالبرودة مع استقرار نسبي للأجواء، تستمر هذه الفترة 40 يومًا، وتنتهي في أواخر يناير 2025، وتعتبر بداية فصل الشتاء البارد في الأردن، مما يفرض تحديات على الأفراد والمزارعين للاستعداد الجيد والتأقلم مع الطقس البارد.

حالة الطقس في أول أيام مربعانية الشتاء 2024

درجات الحرارة: تتراوح خلال النهار لتكون حول المعدلات المعتادة، لتصبح الأجواء باردة نسبيًا في النهار وشديدة البرودة في الليل، خاصة في المناطق المرتفعة والسهول الشرقية.

تتراوح خلال النهار لتكون حول المعدلات المعتادة، لتصبح الأجواء باردة نسبيًا في النهار وشديدة البرودة في الليل، خاصة في المناطق المرتفعة والسهول الشرقية. السحب والضباب: يظهر الضباب في الساعات الأولى من الصباح في بعض المناطق، ما قد يؤثر على مدى الرؤية، مع ظهور سحب متفرقة واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الجبلية.

يظهر الضباب في الساعات الأولى من الصباح في بعض المناطق، ما قد يؤثر على مدى الرؤية، مع ظهور سحب متفرقة واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الجبلية. الرياح: تكون الرياح غربية أو متقلبة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.

تعد هذه الفترة مهمة من الناحية الزراعية والمناخية، لذا ينصح الجميع بالاستعداد لمواجهة الظروف الجوية القاسية والمتقلبة.