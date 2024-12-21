“🔥 مفاجأة كبرى للمتقاعدين: هل تُطبق زيادة تاريخية على الرواتب تصل إلى 100 ألف دينار مع بداية يناير 2025؟ 💸

في ظل تداول الأخبار والشائعات المتزايدة حول احتمالية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، أكدت وزارة المالية أن الزيادة الأخيرة اقتصرت على 100,000 دينار عراقي فقط، مشددة على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات إضافية في الوقت الراهن، وفي إطار توفير المعلومات الدقيقة للمتقاعدين، يمكنهم التحقق من تفاصيل رواتبهم عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية من خلال خطوات بسيطة تشمل:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية. تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة. اختيار خدمة “الاستعلام الإلكتروني”. إدخال البيانات الضرورية في الحقول المخصصة. تحديد الشهر المرغوب الاستعلام عنه وتعبئة المعلومات ذات الصلة.

تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين

أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق عن قرار يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى حوالي 500,000 دينار عراقي، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، حيث الزيادة الأخيرة شملت فئات متعددة من المتقاعدين وفق التفاصيل التالية:

المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون 500,000 دينار: تم رفع رواتبهم إلى 600,000 دينار.

تم رفع رواتبهم إلى 600,000 دينار. المتقاعدون الذين يحصلون على 550,000 دينار: زادت رواتبهم إلى 650,000 دينار.

زادت رواتبهم إلى 650,000 دينار. المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون 600,000 دينار: أصبح راتبهم الجديد 700,000 دينار.

أصبح راتبهم الجديد 700,000 دينار. المتقاعدون الذين يحصلون على 700,000 دينار: ارتفعت رواتبهم إلى 800,000 دينار.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين معيشة المتقاعدين بما يعكس التقدير لدورهم وخدمتهم، ويبحث العديد من المواطنين في كل مكان في جمهورية العراق الشقيقة خاصة من يريدون معاش التقاعد عن تلك الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير في خلال الفترة الماضية حيث نتابع معكم جميعاً التفاصيل الكاملة.