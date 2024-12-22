Online والطريقة سهلة مرة .. فتح حساب في بنك الخرطوم 2024

يُعتبر بنك الخرطوم واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في السودان التي تقدم خدمات مصرفية متنوعة وميسّرة، في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية حديثة، يتيح البنك للعملاء إمكانية فتح حساب جديد بسهولة عبر الرقم الوطني، مما يساهم في تسهيل العمليات المصرفية لمختلف فئات المجتمع.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2024

وفي الآونة الأخيرة، ازداد البحث على محرك البحث جوجل عن طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين لعام 2024، خاصة بعدما أعلن البنك عن إمكانية فتح الحساب للمغتربين إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع، من خلال تطبيق “بنكك” الذي سهّل هذه العملية للعملاء في السودان وخارجه.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

1. زيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم

تبدأ عملية فتح الحساب بزيارة أقرب فرع لبنك الخرطوم إذا كنت ترغب في فتح حسابك بشكل تقليدي، او الدخول للموقع الرسمي للتسجيل الالكتروني.

2. تقديم الرقم الوطني

يجب عليك تقديم الرقم الوطني كوثيقة هوية أساسية لتوثيق بياناتك الشخصية.

3. تعبئة نموذج فتح الحساب

بعد تقديم الرقم الوطني، يتم تعبئة نموذج يحتوي على معلوماتك الشخصية التي سيطلبها البنك.

4. إيداع الحد الأدنى من المال

يجب عليك إيداع الحد الأدنى من المال المطلوب حسب نوع الحساب الذي ترغب في فتحه، سواء كان حساب جاري، حساب توفير، أو حساب استثماري.

5. استلام بطاقة الحساب

بعد إتمام كافة الإجراءات، ستستلم بطاقة الحساب البنكية أو رقم الحساب للبدء في استخدامه.

أنواع الحسابات المتاحة في بنك الخرطوم

الحساب الجاري: حساب مخصص للعمليات اليومية والتحويلات المالية.

حساب التوفير: حساب يتيح لك التوفير والحصول على فوائد.

الحساب الاستثماري: حساب خاص بالاستثمار مع عوائد تتناسب مع الأموال المستثمرة.

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