الآن أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر بعد الزيادة الأخيرة تعرف على التفاصيل من هنا

أصبحت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت هي الشغل الشاغل للشارع المصري في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار من قبل شركات الاتصال المصرية وذلك فور الإعلان من هذه الشركات عن ارتفاع باقات الإنترنت الأرضي، لذلك يمكن لجميع المستخدمين تحويل الباقات أو التوجه لباقات أقل تكلفة بصورة تتناسب مع احتياجاتهم وأيضا ميزانيتهم بعد أن أصبحت جميع الباقات بسعر أغلى من السابق، وبناء على الأسعار الجديدة التي حددتها الشركات المصرية نوفر لكم تقريرا شاملا يتضمن الأسعار الجديدة والباقات التي يمكن الاعتماد عليها.

زيادة كروت الشحن

حددت شركات الاتصالات المصرية الأسعار الجديدة على باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الارتفاع الأخير، وهذه الباقات جاءت على النحو التالي:

سعر باقة الإنترنت الأرضي 140 جيجا 239 جنيها بدلا من 160 جنيها بعد إضافة القيمة المضافة 79 جنيها.

باقة الإنترنت 200 جيجا بسعر 330 جنيها بدلا من 225 جنيها بزيادة بلغت 105 جنيهات.

باقة 250 جيجا بايت بسعر 410 جنيهات بعد إضافة 130 جنيها كقيمة للضريبة المضافة وكانت سابقا بسعر 280 جنيها.

باقة 400 جيجا بسعر 649 جنيه بعد إضافة 209 جنيهات إلى قيمة الضريبة المضافة وكانت من قبل بسعر 480 جنيها.

باقة 600 جيجا بسعر 850 جنيه بعد إضافة 200 جنيه كقيمة الضريبة المضافة وكانت من قبل بسعر 650 جنيه.

ثمن كروت الشحن الفكة بعد الزيادة الجديدة

أكدت جميع شركات الاتصالات المصرية أنه تم رفع قيمة باقات الإنترنت وأسعار كروت الشحن الفكة الجديدة وقد تم تنفيذ هذه الزيادة منذ الأسبوع قبل الماضي بعد أن تم الإعلان عنها ببضعة أيام فقط، وأكدت الشركة أن هذه الأسعار تخص كروت الفكة فقط بينما كروت شحن الرصيد العادية ليس عليها أي زيادة، لذلك نوضح الأسعار بناء على الآتي: