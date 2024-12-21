بسرعة الحق احجز تذكرتك من هنا.. لمتابعة مباراة Iraq vs Yemen العراق ضد اليمن

تعتبر المباريات التي يخوضها المنتخب العراقي من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم في البلاد، لذلك مع اقتراب موعد المباراة ضد اليمن زادت الحماسة بين الجماهير حتى يتمكنوا من متابعة هذا اللقاء الهام والذي من المتوقع له أن يكون مليئًا بالإثارة لذلك يمكن حجز تذاكر مباراة العراق ضد اليمن، حيث يرغب معظم المشجعين في التعرف على التفاصيل التي يتم من خلالها حجز التذاكر وأيضا موعد المباراة، وهذا ما نلقي عليه الضوء خلال تقريرنا فتابعوا معنا حتى النهاية.

موعد مباراة العراق ضد اليمن

ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي 26، من المقرر أن تُقام مباراة العراق ضد اليمن يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر 2024 تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت الرياض والثالثة والنصف مساء بتوقيت مصر في دولة الكويت، وجدير بالذكر أنه تم تحديد أرض محايدة لإقامة المباراة عليها.

الجدير بالملاحظة أنها من أهم المباريات الرياضية التي ينتظرها جميع محبي كرة القدم، كما أنه يثير تساؤلاتهم طريقة حجز التذاكر لحضور المباراة ومشاهدة جميع التفاعلات المؤثرة التي من المقرر أن تمتلئ بها مجريات المباراة.

كيفية حجز تذاكر مباراة العراق ضد اليمن

تعتبر مباراة العراق ضد اليمن من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة، لذلك أكد كأس خليجي زين 26 على حسابه الرسمي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن التذاكر أصبحت متاحة الآن لكافة الجماهير، ويمكن حجزها من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها في النقاط التالية: