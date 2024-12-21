سعر الذهب يُفاجئ الجميع الان في محلات الصاغة.. العيار وصل كم

العديد من الأشخاص يبحثوا يوميا علي المواقع البحث الإلكتروني عن معرفة أسعار الذهب، سجل اليوم 20 ديسمبر ارتفاع ملحوظا في أسعار الذهب بقيمة 20 جنيها، وصل عيار 21 بسعر 3.760 جنيها للجرام، يعد الذهب هو الملاذ الآمن لجميع الأشخاص الذين يريدون استثمار أموالهم للمستقبل، لذا دائما تزدادا عمليات البحث عن معرفة الأسعار، سنوضح لكم كافة التفاصيل التالية الخاصة بهذا الموضوع في السطور الآتية تابعونا.

أسعار الذهب اليوم 20ديسمبر 2024

سجل الذهب عيار 24 في معاملات الشراء بقيمة 4.297 جنيها.

وصل في معاملات البيع بقيمة 4.274 جنيها.

شهد عيار 21 للشراء 3.760 جنيها.

كما وصل في معاملات البيع 3.740 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 3.223جنيها.

للبيع بسعر 3.206 جنيها.

وصل جرام الذهب عيار 14 للشراء 2.507 جنيها.

سجل في معاملات البيع 2.493 جنيها.

وصل جرام الذهب عيار 22 للشراء 3.939جنيها.

للبيع بقيمة 3.918 جنيها.

وصل عيار 12 في معاملات الشراء بقيمة 2.149 جنيها.

أما في معاملات البيع بقيمة 2.137 جنيها.

كما سجل الجنيه الذهب للشراء 30.081 جنيها.

أما في معاملات البيع 29.920 جنيها.

سعر أونصة الذهب للشراء 133.644 جنيها.

أما للبيع بقيمة 132.929 جنيها.

العوامل التي تؤثر علي ارتفاع أسعار الذهب