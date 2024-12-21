“قطر ضد الإمارات في خليجي 26”.. القنوات الناقلة المفتوحة وموعد المباراة في المجموعة الأولى

يستعد ستاد جابر المبارك الحمد لاستضافة مواجهة قوية بين منتخبي الإمارات وقطر، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج 2024، وجاءت قرعة البطولة لتضع الكبيرين، الإمارات وقطر، في المجموعة الأولى، إلى جانب الكويت مستضيف البطولة، ومنتخب عمان وصيف النسخة السابقة، مما يجعل المجموعة مفتوحة على جميع السيناريوهات، وتحمل هذه المواجهة طابعًا ثأريًا للمنتخب القطري، الذي نال هزيمتين أمام نظيره الإماراتي خلال المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث خسر في الذهاب بنتيجة 3-1، وتلقى هزيمة قاسية في العودة بخماسية نظيفة.

موعد مباراة قطر والإمارات في خليجي 26

تقام المباراة يوم السبت، 21 ديسمبر 2024، على استاد جابر المبارك الحمد، أما موعد الانطلاق:

العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات

سيتم بث المباراة عبر العديد من القنوات الخليجية والعربية التي حصلت على حقوق بث البطولة ومنها:

الكأس 1

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

الرياضية السعودية.

الكويت الرياضية.

عمان الرياضية.

العراقية الرياضية.

كما ستتيح بعض القنوات البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

التشكيل المتوقع للمنتخبين في المباراة غدا السبت

ويتضمن التشكيل المتوقع للمنتخبين ما يلي:

تشكيل قطر المتوقع:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: همام الأمين، لوكاس مينديز، طارق سلمان.

الوسط: حازم شحاتة، إبراهيم الحسن، أحمد فتحي، جاسم جابر، عبد الرحمن مصطفى.

الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

تشكيل الإمارات المتوقع: