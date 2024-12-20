وزارة المالية العراقية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025 وخطوات الاستعلام عن الراتب

يبحث الكثير من المواطنين بالعراق عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025، حيث يشهد شهر يناير ترقبًا كبيرًا من قبل ملايين المتقاعدين في العراق، حيث اقترب موعد صرف رواتبهم الشهري، وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مما يزيد من حماس المتقاعدين، كما تداولت أنباء عن زيادة مرتقبة في الرواتب، وسنوافيكم في هذا المقال بأحدث المستجدات حول هذا الموضوع.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025

في ظل التغييرات الأخيرة التي طرأت على نظام التقاعد في العراق، ازدادت التساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2025، ورغم انتشار العديد من الشائعات حول هذا الموضوع، إلا أن وزارة المالية العراقية أكدت أن أي معلومات رسمية حول رواتب المتقاعدين ستصدر عبر قنواتها الرسمية فقط، لذا ينصح المواطنون بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2025:

اذهب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ابحث عن خدمة “الاستعلام الإلكتروني” أو ما يشابهها.

قم بملء جميع الحقول المطلوبة بدقة، مثل الرقم الوطني والتاريخ وغيرها.

اضغط على زر “إرسال” أو “استعلام”.

ستظهر لك تفاصيل راتبك على الشاشة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025

في إطار حرصها على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة، تؤكد وزارة المالية العراقية أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، وتؤكد الوزارة أن رواتب شهر يناير 2025 ستصرف في الفترة المحددة مسبقًا.