سجل الـآن لخدمات متعددة .. رابط منصة نيوتن 2025 والتسجيل خطوة بخطوة

زاد اهتمام العديد من المواطنين في العراق بالبحث عن رابط وطريقة التسجيل في منصة نيوتن 2025، حيث تهدف المنصة التعليمية العراقية إلى دعم الطلاب في مختلف مراحل التعليم من خلال تقديم محتوى تعليمي رقمي، حيث توفر مجموعة متنوعة من الدروس والاختبارات الإلكترونية التي تغطي جميع المناهج الدراسية في العراق، ومن المهم الإشارة إلى أن المنصة تستهدف طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.

رابط منصة نيوتن 2025

فى البداية قم بالدخول إلى موقع منصة نيوتن الإلكتروني. ثم اضغط على خيار “أنا لست روبوتًا” لتجاوز عملية التحقق الأمنية. بعد ذلك، اضغط على زر “إنشاء حساب جديد”. يجب عليك إدخال الرقم الإحصائي الخاص بمدرستك، وسيظهر على المنصة اسم المدرسة المرتبطة بهذا الرقم. ثم قم بتعبئة كافة الحقول اللازمة بالمعلومات الشخصية، مثل “الاسم، الجنس، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، ورقم الهاتف”. بعد ذلك، اختر الفصل الدراسي الحالي الذي ينتمي إليه الطالب، وحدد السنة الدراسية والقسم المرتبط به، ثم اضغط على زر الموافقة. وأخيراً يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك واستخدام الخدمات التعليمية المتوفرة مع تحديد الفصل الدراسي الذي تريده.

مميزات منصة نيوتن 2025